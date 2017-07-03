Продажи Xiaomi возросли на 87,8%, а компания вошла в ТОП-5 лучших производителей смартфонов

31 мая компания отмечает свою восьмую годовщину. На праздновании выступил генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, который заявил, что компания увеличила продажи смартфонов на 87,8% и заняла четвёртое место в мире после Samsung, Apple и Huawei.

Последний год стал успешным для Xiaomi, как сообщил генеральный директор на официальном выступлении в честь празднования восьмой годовщины компании. Во время своей речи Лей Цзюнь продемонстрировал показатели роста Xiaomi, выпущенные известной ИТ-исследовательской фирмой IDC. Согласно данным IDC, компания является четвертым по величине производителем мобильных телефонов в мире, уступая лишь Samsung, Apple и Huawei. Кроме того, Xiaomi показал рекордные показатели роста продаж, которые возросли на 87,8% по сравнению в 2017 годом. Также компания вошла в ТОП-5 лучших производителей смартфонов в 20 странах мира.

В своём отчете Лэй Цзюнь сообщил о долях рынка различных стран, которые занимает Xiaomi. На китайском рынке этот показатель составляет 41,8%, а в Индии - 30,3%, что позволяет компанию назвать самым крупным поставщиком мобильных телефонов в регионе.

В конце выступления генеральный директор добавил, что в 2018 году компания планирует выходить на новые рынки и радовать пользователей новейшими технологиями, увеличивая свои продажи и влияние по всему миру. Стоит напомнить, что вскоре Xiaomi появится на рынке смартфонов Италии и Франции.