В Подмосковье физики испытали модель транспортного двуфюзеляжного самолета

Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского устроили для конструкции продувочные тесты, имитирующие взлет и посадку. Об этом рассказали на сайте учебного заведения.

На базе в Подмосковье ученые испытали влияние конструкции крыльев на аэродинамику двухфюзеляжного самолета. Готовую модель они поместили в воздушный поток, скорость которого достигала 50 метров в секунду. Взлетно-посадочную механизацию обеспечили серией щитков. Эти детали отличались формой задней кромки. У одних она была прямая, у других - зубчатая.

Испытания показали, что пилообразные зубья на щитках уменьшали аэродинамическое сопротивление конструкции транспортного самолета. Исследователи добавили, что испытания позволили им оценить эффективность механизма регуляции высоты и направления. Они отметили, что все полученные данные будут задействованы при проектировании системы управления машины. Очередной этап испытаний должен состояться в 2019 году. Физики намерены проверить адаптацию крыла.

Российские конструкторы строят двухфюзеляжный самолет по госпрограмме развития авиапромышленности. Сроки проекта рассчитаны до 2025 года. Инженеры планируют изготовить воздушный транспорт, способный поднимать до 40 тонн груза. По замыслу авторов, двухфюзеляжная система обеспечит ускоренную погрузку и выгрузку самолета.