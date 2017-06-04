Steam удалил компьютерную игру о стрельбе в школе

Такое решение было принято разработчиками сервиса из-за многочисленных жалоб родителей детей, который стали жертвами похожих нападений в реальной жизни.

Популярный сервис для геймеров Steam, принадлежащий крупной корпорации Valve, удалил компьютерную игру о стрельбе в школе. На этот шаг его владельцы пошли по причине огромного количества жалоб, что обрушились на программу. Как пишут источники в СМИ, в ходе игры герой может примерить несколько ролей. В первой он может быть полицейским, который обезвреживает опасного несовершеннолетнего преступника, а в другой - самим нападающим. В этом случае у него на вооружении есть разные виды оружия, которые он может применять как по отношению к персонажам учащихся, так и к учителей.

После того, как существованию подобной игры придали огласку, родители жертв нападений в школах были очень огорчены и шокированы. Они немедленно отправили свои жалобы к сервису, чтобы ее удалили. Один из отцов, который пережил смерть своей дочери из-за подобного инцидента не так давно написал, что слышал много негативных новостей, однако, когда узнал о развитии такого развлечения, посчитал это худшим из всех их.