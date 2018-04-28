Будущего нет: Эксперт раскритиковал Россию за разработки Су-57 при наличии Су-35

Разработки новейшего истребителя 5-го поколения могут быть нецелесообразными, потому как мало отличаются от уже существующего самолета ВКС поколения 4++. Так рассуждают аналитики издания The National Interest.

Автор подчеркивает, что в настоящее время самым продвинутым истребителем на вооружении России считается Су-35. Он не только приспособлен подавлять противников в небе, но также успешно поражает цели на земле. На фоне высоких достижений Су-35, эксперт критикует масштабное финансирование разработки самолета Су-57, который не очень то и отличается от предшественника.

The National Interest пишет: в основе Су-57 лежат всё те же системы, что и у Су-35. К примеру, новейшая радиолокационная станция машины 5-го поколения Н036 "Белка" с активной фазированной антенной не обладает выдающимися характеристиками, по сравнению с уже проверенным истребителем. Двигателем для Су-57 стала модель АЛ-41Ф1, созданная путем модернизации АЛ-41Ф1С, на которых летает Су-35. Есть также информация о новом двигателе Су-57 - неком "Изделии 30". Но пока это оборудование проходит испытания и не заслужило славы.

Эксперт добавляет, что главным отличием будущего Су-57 от существующего прообраза является конструкция планера. По задумке разработчиков, её особенности сделают истребитель менее заметным. Но столь незначительные улучшения не могут оправдать высокие затраты на разработки при наличии достаточно эффективного образца. Аналитик предполагает, что успешное будущее Су-57 не грозит.