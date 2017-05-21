Рейтинг аксессуаров для LG G7 ThinQ возглавил прозрачный чехол

LG G7 ThinQ - признанный лидер на рынке электронных носителей. Эксперты рассказали, какие аксессуары необходимы, чтобы в полной мере увидеть все лучшие стороны этого устройства.

Прозрачный чехол Spigen Liquid Crystal Case, возглавивший рейтинг, позволяет продемонстрировать все визуальные достоинства гаджета, подчеркнув оригинальные дизайнерские решения. При этом основные защитные функции кейса останутся на высоком уровне. Второе место занимает защитный чехол OtterBox, очевидная громоздкость которого смутила некоторых пользователей. Но, безопасность - превыше всего. Что и подтверждает третье место - защитное стекло для экрана этого смартфона.

Для функции G7 отличным дополнением станет портативное зарядное устройство Anker на 10000 мАч, что позволяет существенно увеличить время работы гаджета. А беспроводные влагостойкие динамики Ultimate Ears BOOM 2 созданы для любителей громкого звука с низкими частотами. Беспроводную линию дополняет беспроводное зарядное устройство, которое не оставит без питания смартфон в любом месте.