Сканер OnePlus6 удалось обмануть при помощи распечатанного лица

Один из обладателей попытался разблокировать новый смартфон посредством простой уловки и достиг успеха. Ненадежность системы он продемонстрировал на своей странице в Twitter.

Пользователь социальной сети @rikvduijn пишет, что ради смеха распечатал цветное изображение своего лица на принтере решил обмануть систему распознавания смартфона OnePlus6. Когда же телефон успешно разблокировался - Рик решил повторить трюк на камеру, задействовав друга.

Мужчина взял вырезанное бумажное лицо и предложил распознать его брендовой технологии SenseTime. Оказалось, что сканер довольствуется фотографией и без проблем снимает блокировку. Достаточно поймать правильный угол. Позднее Рик повторил опыт с черно-белым снимком - и получил тот же результат. Он обнаружил, что при легком сгибании SenseTime реагирует быстрее.

В комментариях некоторые приняли видеозапись, как факт ненадежности технологии защиты OnePlus6. Другие же не поверили автору. Они предположили, что Рик и товарищи решили разыграть интернет-сообщество и разблокировали смартфон другим способом. В пользу этой версии свидетельствует то, что в момент разблокировки экрана не видно.

I printed my face to unlock my OnePlus 6 for the lulz... it worked ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr