В США AR-шлем HoloLens приспособили для помощи слепым при ходьбе

Виртуальная реальность поможет незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве. О новом приложении пишет издание bioRxiv.

Сотрудники Калифорнийского технологического института во главе с Маркусом Майстером модернизировали AR-шлем HoloLens от Microsoft. Они приспособили разработку под нужды слепых и сделали на её основе специфический звуковой навигатор, который выявляет препятствия при ходьбе. В этом устройству помогают серия камер, одна из которых измеряет на "глубину", а также динамики по бокам головы.

Навигацию слепым пользователям обеспечивает особое приложение. Камеры фиксируют расположение материальных предметов вокруг и создает трехмерную карту. Основываясь на этих данных, система издает звуки, предупреждающие носителя. Приложение не только озвучивает предмет, но и подает стерео-сигнал с той стороны, где он расположен относительно головы человека. Благодаря этому пользователь может находить нужные вещи в пространстве и ориентироваться по ним. Такими могут быть ступеньки или мебель. Кроме того, шлем издает шипящие звуки, если предмет или стена окажется очень близко к носителю.

Ещё одна особенность приложения - виртуальный проводник. Система произносит слова "Следуй за мной", чем направляет человека по выбранному маршруту. По ходу движения, помощник уведомляет о лестницах, поворотах и прочих особенностях пути.

Такой навигатор ученые испытали на семи волонтерах, которым было предложено преодолеть пересеченный маршрут на двух этажах. Разработчики пишут, что все участники прошли путь с первого раза.