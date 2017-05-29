За пройденные шаги «Билайн» бесплатно подарит своим абонентам гигабайты мобильного интернета

В рамках акции «Гиги за шаги», абоненты оператора, которые пользуются тарифными планами из линейки «ВСЕмоё!», смогут получить до 3 Гб бесплатного интернета. Для этого пользователям предлагается лишь начать заботиться о своем здоровье и увеличить физическую активность.

Как сообщает сотовый оператор «Билайн», с 29 мая запускается акция, направленная на повышение активности пользователей. Принято считать, что человеку нужно за день сделать порядка 10 000 шагов. Однако, многие игнорируют это правило и предпочитают двигаться гораздо меньше, чем нужно.

Абонентам, которые подключили себе тарифы из линейки «ВСЕмоё!», предлагается присоединиться к акции и получить до 3 Гб бесплатного интернета в месяц. Предполагается, что за каждый 10 000 шагов, сделанные пользователем, оператор будет предоставлять 100 Мбайт в день.

Для участия в акции нужно контролировать свои шаги через приложение «Мой Билайн», которое будет интегрироваться с платформами «Здоровье» для iPhone или с сервисом Google Fit для гаджетов на базе ОС Android. Система автоматически возьмет данные с данных сервисов и проиндексирует их в бесплатные Мбайты, которые будут начисляться пользователю в конце дня. С более детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте мобильного оператора «Билайн».