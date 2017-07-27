"Яндекс" на конференции в Москве представил свой первый гаджет

"Яндекс" впервые разработала и представила свой гаджет. Новинку показали на конференции Yet another Conference 2018.

Как стало известно, корпорация "Яндекс" уже давно планировала создать свой собственный гаджет, который сможет приносить пользу людям и облегчать их жизнь. В связи с этим разработчики длительное время молчали и наконец, во время конференции Yet another Conference в Москве, представили свою умную колонку "Яндекс.Станция".

В компании отметили, что в колонку встроили голосовой помощник "Алису", которая будет помогать владельцам гаджета. Так, "Алиса" без труда сможет воспроизвести музыку из сервиса "Яндекс.Музыка", добавить или убавить громкость, перемотать или переключить трек. Кроме того, умную колонку можно будет подключить к телевизору и управлять при помощи голосового помощника просмотром видео.

Отмечается, что в скором времени в гаджете может также появиться режим "рассказать сказку" специально для детей. В настоящий момент точная дата начала продаж не сообщается, известно лишь, что это произойдет летом. Стоимость колонки составит 9990 рублей.