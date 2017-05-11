Инсайдеры: Новые iPhone получат OLED-дисплеи‍

Вопреки ожиданиям, что все три смартфона от Apple по-прежнему будут иметь дисплей на основе жидких кристаллов, агентство Electronics Times, главный офис которого базируется в Южной Корее, передает новости об экранах другого качества.

Еще в прошлом 2017 году пользователи сети узнали, что IT-гигант Apple собирается выпускать целых три новых смартфона на этот год. После этого со стороны инсайдеров последовала информация о том, какими функциями могут обладать новые устройства, и чем еще они будут отличаться от прежних моделей. По мере приближения их выпуска данных об этом становится все больше.

Накануне мнение инсайдеров передавало зарубежное издание Electronics Times. Его источник утверждал, что все новые iPhone 2018 года выпуска получат OLED-дисплеи‍. Немного иную информацию предоставляет портал Apple Insider. Согласно ей, новым видом экранов оснастят два смартфона, а еще один будет носителем жидкокристаллического.

Между тем, считается, что у этой информации есть основания, ведь акции компании JDI упали на 21 процент после появления ее в сети. Напомним, именно она является главным поставщиком дисплеев на основе жидких кристаллов для Apple.