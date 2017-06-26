Роскомнадзор потребовал от Apple немедленно удалить Telegram из AppStore

СМИ стало известно о том, что Роскомнадзор потребовал от Apple немедленного удаления мессенджера Telegram их магазина приложений AppStore. Кроме того, ведомство требует прекращения отправки push-уведомлений из данного мессенджера.

На сайте Роскомнадзора сказано о том, что в компанию Apple было отправлено письмо с требованием убрать Telegram из AppStore и прекратить рассылать из него push-сообщения. Сразу же после того, как руководство изучит требования Роскомнадзора, им нужно будет в кратчайшие сроки ответить и рассказать о предпринимаемых действиях для того, чтобы избежать возможных последствий.

В ведомстве также поспешили напомнить "яблочной" компании о том, что суд вынес решение о блокировке Telegram в России и обязал Роскомнадзор и "иные лица" прекратить все технические условия для работы мессенджера на территории государства.