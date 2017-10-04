Эксперт рассказал о причинах «заторможенности» в развитии современных технологий

Специалист на форуме для программистов пояснил, почему последние сейчас развиваются слабее, чем это было в прошлом. Эксперт отметил, что причина в непонимании цели работы, как сообщает VistaNews.

В прошлом веке, когда начали появляться первые подобия компьютеров, тогдашние программисты во всём действовали наугад. Это было совершенно объяснимо, так как возможности странных на тот момент машин ещё не были до конца изучены, как и то, для чего именно их можно применять. Годы прошли, однако цель почему-то не изменилась.

Компьютеры могут производить десятки исчислений, однако специалисты предпочитают больше ставить на них странные эксперименты, без полноценного использования имеющегося потенциала. Идеи остаются идеями, из-за чего современные технологии развиваются с огромной степенью «заторможенности». Эксперт призвал программистов думать не о высоком, а стать более практичными.