Эксперты определили, нужно ли смартфону 6 ГБ оперативной памяти

Эксперты протестировали три гаджета с разной «вместимостью», дабы определить, действительно ли так нужны рядовому смартфону 6 ГБ оперативной памяти и зачем.

Тестировали устройства Honor View 10 на 6 ГБ, Galaxy S9+ на 6 ГБ и Galaxy S9 на 4 ГБ. В список испытаний для гаджетов входили популярный мессенджеры, 6 «тяжёлых» игр, браузер Chrome с 30 вкладками и «Яндекс.Навигатор», как пишет HotGeo. 6-гигабайтные смартфоны неплохо справлялись с нагрузкой. Зачастую именно открытие очередной игрушки сбивало работу какого-либо приложения из списка.

А вот Galaxy S9 на 4 ГБ не выдержал открытия и половины программ. Ответ экспертов: да, преимущество неизбежно есть. Однако оно мало кому нужно. Редко когда пользователь так «сходит с ума» со своим гаджетом, чтобы открывать самый «сок» устройства и одновременно всем пользоваться. К тому же, большая вместимость ОЗУ напрямую связана с активным разрядом аккумулятора. Потому преимущество мнимое.