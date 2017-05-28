Cмартфон Lenovo Z5 сможет работать в течение 30 минут разговора при 0% заряда

Этим летом на рынке ожидается появление нового смартфона компании Lenovo. Вице-президент компании Чанг Чен продолжает держать в напряжении публику, периодически публикуя различные характеристики флагмана.

Накануне он сообщил о рекордной возможности нового смартфона Lenovo Z5 работать в течение 30 минут разговора при уровне заряда батареи 0%. Это станет возможным благодаря оснащению девайса функцией управления питанием и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, который позволяет употреблять гораздо меньше энергии. Такой же процессор будет использоваться в смартфонах Samsung Galaxy S9, LG G7, Xiaomi Mi 7 и других ожидаемых в 2018 году моделях. Также производители ошеломили публику новостью, что Lenovo Z5 сможет находиться в автономном режиме 45 дней на одном заряде батареи.

Ранее стало известно, что Lenovo Z5 будет обладать емкостью встроенной памяти в 4 терабайта, что ломает все устоявшиеся на рынке рамки. Производители утверждают, что такой объём памяти позволит пользователю сохранять до миллиона фотографий. Также ожидается, что экран смартфона Lenovo Z5, а именно OLED-матрица, установит рекорд в индустрии, заняв 95% поверхности лицевой части девайса.