Цена на смартчасы Verizon Wear24 упала до 50 долларов на eBay

С момента начала продаж смартчасы Verizon Wear24, несмотря на свою популярность, резко дешевели. Однако сегодня цены на смартчасы упали максимально – на eBay они продаются по 50 долларов.

История смартчасов Verizon Wear24 достаточно коротка. Они стали популярны еще во время презентации, через 3 месяца они поступили в продажу, которые через 4 были окончательно прекращены. С тех пор цены на смартчасы неуклонно падают, однако eBay выставил максимально низкую– 50 долларов. При этом часы все еще остаются лучшей альтернативой для владельцев смартфонов Android Wear/Wear OS.

Смартчасы обладают OLED-экраном с диагональю 1.39 дюймов и разрешением 480p, процессором Snapdragon 2100, 768MB оперативной памяти, 4 ГБ флэш-памяти и батарею на 450 мАч. Часы доступны в трех цветах: розовое золото, черный и серый. ЕBay предлагает при покупке 60-дневную гарантию и бесплатную доставку.