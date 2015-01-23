Экс-директор Google расскритиковал Илона Маска из-за его отношения к ИИ

Эрик Шмидт считает, что все обвинения Илона Макса касающиеся технологии ИИ абсолютно беспочвенны. По мнению экс-директора известной корпорации, искусственный интеллект несет за собой намного больше пользы для человечества, чем вреда, поэтому Илон Маск поступает опрометчиво, заявляя об угрозе ИИ.

Эрик Шмидт рассказал о том, что благодаря искусственному интеллекту люди могут стать гораздо умнее. Кроме того, беспочвенные опасения Илона Маска по поводу того, что роботы могут избавить человечества от работы, бизнессмен опроверг тем, что благодаря роботам наоборот будет появляться все больше рабочих мест, в связи с тем, что общество становится старше и это может привести к тому, что работающих людей будет намного меньше, чем количества рабочих мест. А искусственный интеллект может позволить работоспособным людям стать намного больше продуктивными, умными и быстрыми.

Однако Эрик Шмидт не отрицал опасности использования этой технологии. По словам бизнесмена, это может стать проблематичным, но в то же время это не причина отказаться от ИИ. Бизнесмен привел пример на основе мобильного телефона. Люди знают, что, украв его, человек может получить какие-либо данные о владельце, однако человечество все равно не предприняло попытки избавиться от мобильных устройств, поскольку это важный шаг в истории мировых технологий.