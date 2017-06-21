Samsung помешает зрителям Лиги Чемпионов

Акция компании Samsung станет неприятным удивлением для зрителей Лиги Чемпионов. Несколько дней подряд любители футбола будут наблюдать проблемы со своими телевизорами.

Рекламная акция Samsung заставит зрителей подумать о том, что их устройства вышли из строя. Сначала на экране появятся статические помехи и сопутствующий им шум, а в конце экраны телевизоров будут казаться выключенными. Неисправность устройства будет наблюдаться около 5 секунд, однако это заставит переживать зрителей и искать пульты дистанционного управления. После этого в полуминутном рекламном ролике расскажут о новой технике Samsung.

В большинстве случаев выключенный экран телевизора стоит в интерьере «тёмным пятном», а сами устройства встречаются в большинстве домов и квартир по всей планете. Новейший телевизор Samsung QLED с технологией Ambient Mode должен это исправить. Устройство сможет в буквальном смысле сливаться с интерьером, или предоставлять владельцам полезную информацию в то время, пока оно не используется.

Рекламный ролик будет показан во время финального матча Лиги чемпионов между испанским «Реал Мадридом» и английским «Ливерпулем». Неизвестно, в каких странах, кроме Великобритании, пройдёт акция.