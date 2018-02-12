Австралийцы помешали дронам бить людей винтами
Инженеры из Квинслендского университета создали для беспилотников систему активной защиты, которая останавливает лопасти вблизи предметов. Разработку продемонстрировали на конференции ICRA 2018.
Проектом занимаются австралийцы физики Уилл Дир и Пол Паундс. Они установили на роторах дронов гибкую пластиковую конструкцию, которая вращается вместе с винтами и предупреждает механизм о появлении посторонних предметов. При касании такого контура скорость движения лопастей снижается. Датчик приближения фиксирует изменения и начинает тормозить вращение и запускать его в обратную сторону.
В итоге винты быстро останавливаются до того, как нарушитель их достигнет. По задумке авторов, это помешает элементам бить людей и наносить им травмы. Уилл Дир и Пол Паундс испытали свою защитную конструкцию в деле при помощи сосиски, имитирующей палец. После того, как продукт коснулся ограничительного контура, делающего 260 оборотов в секунду, ротор остановил движение лопастей за 0,077 секунды.
Затем инженеры решили снизить скорость вращения самого контура, чтобы минимизировать его урон по внешним объектам. Применив подшипники и гроверную шайбу, они добились существенного замедления защитной системы. Она начала вращаться с частотой всего 15-45 герц, тогда как лопасти - 160 герц. Теперь легкое касание контура убережет пальцы человека от болезненного столкновения с винтом, который тут же начнет остановку.