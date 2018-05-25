Гендиректор Kiwi рассказал о результатах эксперимента с роботами-доставщиками

О роботах Kiwi стало известно в конце прошлого года, когда студенты из Калифорнийского университета в Беркли создали машину для доставки еды учащимся кампуса. Сегодня гендиректор стартапа рассказывает о результатах своего эксперимента.

Стоит отметить, что роботы-доставщики появились на улицах некоторых городов Калифорнии буквально в считанные дни. Они уже выполнили более 10 тысяч заказов и стали, в некотором смысле, любимцами местных студентов. Они всё так же выполняют свою прямую функцию – доставляют еду и улучшаются с каждой своей ошибкой. Хотя люди-доставщики иногда ссорятся с машинами из-за территории.

Гендиректор Kiwi говорит, что в работе находятся три типа роботов, отличающихся своим размером. Но разработчики всё же напоминают, что технология «топчется» на этапе совершенствования и доработки, и они чётко представляют, над чем им нужно трудиться. Также в Сети появилось видео «глаз» робота и процесс анализа препятствий и их обхода устройством Kiwi. Интересно, что власти Сан-Франциско запретили выпускать роботизированных доставщиков на тротуары.