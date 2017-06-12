Бойцы полиции и Росгвардии получат электрошоковые щиты

Данное устройство представили в рамках форума «День передовых технологий правоохранительных органов», который проходит с 24 по 26 мая. Щит способен выполнять сразу несколько функций, он защитит бойца от камней и палок, спасет при соприкосновении с противником и окажет на нарушителей психологическое воздействие.

Электрошоковый щит представляет из себя устройство, выполненное в форме традиционного щита полицейских. Однако, он имеет несколько кардинальных отличий от обычного щита, что делает его весьма эффективным в работе правоохранителей. Электрошок в щите приводится в действие путем нажатия кнопки, которая размещена рядом с ручкой, за которую держат само устройство.

Помимо тока, щит может оказывать психологическое воздействие. Когда по щиту идут разряды, появляется резкий звук, который может отпугнуть нарушителей или привлечь их внимание. По словам эксперта, который представил щит, устройство не только защитит правоохранителя от летящих в него камней или других предметов. Щитом можно противостоять нарушителям, решившим атаковать полицейских.

У щита есть еще одна возможность. Поверхность устройства можно покрыть специальным веществом, которое защитит щит от возгорания. Если поверхность щита не будет гореть, то предмет станет еще более эффективным, уверяют эксперты. Щит уже прошел все испытания, на вооружение сотрудников МВД и Росгвардии он поступит уже в конце 2018 года. Какова стоимость такого щита – не известно.