Илон Маск перепутал украинский домен с российским

Создатель электромобилей Tesla Илон Маск заявил о желании развития нового проекта.

Бизнесмен хотел приобрести домен Pravda.com, но оказался, что он уже зарегистрирован украинским интернет-сообществом «Украинская правда». Маск ошибочно указал в своём блоге в социальной сети Twitter принадлежность сайта к России.

Реакция не заставила себя ждать – пользователи засыпали пост комментариями о взаимоотношениях между Российской Федерацией и Украиной. После осознания Илон сразу же исправил запись и написал, что данный домен принадлежит Украине. Теперь этот твит удалён, но пользователи успели его сохранить и делятся доказательствами в своих профилях.

Ранее сообщалось, что Илон Маск является номинантом премии «Глобальная энергия», вручаемой лично президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Номинация предоставляется разработчикам экологически чистой техники, что для Маска является применимым благодаря его электрокарам, а также энергетических аккумуляторов, которые не приносят вреда природе.