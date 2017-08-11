Мигу - жить: российские конструкторы начали испытывать новейший истребитель РФ Миг-35

Уже с 2019 года производители начнут полномасштабные поставки сверхманевренной машины 4++ поколения в авиационные части российской армии. Так 25 мая на ПМЭФ объявил Юрий Слюсарь, возглавляющий Объединенную авиастроительную корпорацию.

По словам главы ОАК, российские конструкторы уже испытывают Миг-З5 по государственной программе. Известно, новейший российский истребитель продолжает и развивает традиции боевых моделей МиГ-29М/М2. Разработчики утверждают, что новинка способна в полтора раза обогнать предшественников, разгоняясь свыше 2,2 показателя Маха. Многоцелевым Миг-З5 уже в скором будущем усилить легкую авиацию ВВС России.

Подробнее на радио Sputnik о самолетах рассказал гендиректор "Альянса Авиационных технологий Авител". Выступая в эфире, Виктор Прядка отметил целесообразность и экономичность разработок на платформе МиГ-29. Последняя модификация оснащена улучшенной радиоэлектроникой, способной обнаруживать до 30 целей и вести наблюдение на площади до 160 километров. Конструкторы внесли в новую модель ряд изменений, исправили дефекты и пришли к выводу, что основа МиГ-29 сможет послужить России ещё несколько лет. При условии дальнейшей доработки и модернизации.

По словам Виктора Прядки, аналогичным образом делают и американцы с их бомбардировщиком В-52. Главная выгода готовых платформ в том, что не нужно разрабатывать конструкцию с нуля - можно постепенно улучшать отдельные элементы. Это экономит время, деньги и силы инженеров.