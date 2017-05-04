В Steam появится возрастное ограничение
Нововведение обусловлено введением нового европейского закона GDRP, который будет защищать личные данные пользователей Сети. Компания Valve введет новое правило, согласно которому лица младше 16 лет использовать сервис Steam не смогут.
К такому выводу разработчики пришли после анализа библиотеки сервиса Steam, там было обнаружено изменение в jаvascript. Изменение предполагает, что родители детей младше 16 лет должны давать согласие на использование ребенком данного приложения.
Обязательное согласие предполагает закон GDPR, ведь в нем описывается запрет на сбор данных о детях, без согласия их родителей. Официального заявления от Valve пока не поступало, однако, его ждут в ближайшее время. После публичного обнародования нового решения, детям младше 16 лет доступ в Steam будет ограничен. Также известно, что процесс предоставления согласия от родителей будет касаться из учетных записей. Так, чтобы ребенок смог играть в Steam, ему нужно будет уговорить своих родителей дать на это официальное разрешение.