Роскомнадзор добивается удаления Telegram из Google Play и App Store

Руководство компаний Google и Apple пока отказывается идти навстречу надзорному ведомству. Об этом процессе 25 мая рассказал глава ведомства Александр Жаров.

Сотрудники Роскомнадзора начали переписку с владельцами популярных интернет-магазинов. Они ссылаются на решение Таганского суда о том, что госструктуры и "иные юридические лица" должны способствовать блокировке работы Telegram в России. Однако пока Google и Apple пока не признают себя такими лицами, отказываясь удалять приложение мессенджера из Google Play и App Store соответственно.

Предприятия согласятся убрать Telegram из своих маркетов только после официального требования непосредственно к каждой из компаний. Александр Жаров вместе с подчиненными добивается желаемого результата и уверен в своем успехе. Он утверждает, что представители сторон ведут юридические переговоры по поводу спорного пункта, которые со временем позволят достичь компромисса.