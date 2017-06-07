Pornhub обеспечит полную анонимность с брендовым VPN-сервисом

Популярнейший бесплатный порно-ресурс назвал новое детище VPNhub. Оно уже доступно для скачивания и установки.

Брендовый VPN-сервис от Pornhub позволяет не только обеспечить высокую анонимность пользователя, но также обходить региональные и провайдерские блокировки. При этом VPNhub обещает не собирать данные о пользовательской активности и не ограничивать объём доступного трафика.

Pornhub разработали клиенты своего сетевого сервиса для платформ macOS, Windows, а также соответствующие мобильные приложения для Android и iOS. Помимо обыкновенной бесплатной версии, организация предлагает приобрести VPNhub Premium за 12,99 долларов. В платном клиенте нет назойливой рекламы и более высокая скорость интернет-соединения. Кроме того, обладатели премиумной версии получат на выбор большой список серверов из самых разных регионов планеты, тогда как обычная предлагает подключиться лишь к серверам из соседних стран. Стоит отметить, что VPNhub Premium позволяет бесплатно протестировать свои возможности в течение недели.