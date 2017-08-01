Россияне разрабатывают установку по превращению углекислого газа в воду для космонавтов

По задумке изобретателей из НИКИ химического машиностроения, система будет очищать воздух космических станций от избитка вредного газа. Ученые описали свой проект в годовом отчете учебного заведения.

Сотрудники НИИхиммаш давно занимаются комплексами жизнеобеспечения космических кораблей. Они задумались над проблемой переизбытка углекислого газа для космонавтов. Ведь повышенная концентрация этого вещества в воздухе грозит человеку опасными последствиями: слабостью, болями в голове, недостатком внимания. При 13% наступает смерть.

Разрабатываемая россиянами установка будет размещаться внутри пилотируемых космических аппаратов. Она будет захватывать углекислый газ и поддавать его реакции гидрирования. В итоге соединение будет трансформироваться в воду и метан.

Маргарита Левинских из Института медико-биологических проблем подчеркнула, что в настоящее время любая технология устранения лишнего углекислого газа будет полезна для космонавтики. Ведь на орбитальных станциях пока невозможно разместить растения, которые бы регулировали газообмен. В настоящее время российский сегмент МКС оборудован системами "Воздух", которые выводят углекислый газ в открытый космос.