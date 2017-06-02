Компания Microsoft расширит инструменты обеспечения конфиденциальности данных для отдельных продуктов и услуг во всём мире. Это будет сделано, чтобы соответствовать новым правилам Общего регламента по защите данных.

Новые правила вступят в силу 25 мая 2018 года. Чтобы подстроиться под них, компания Microsoft даст возможность пользователям узнавать об информации, которую собирает на них, а также исправлять, удалять или перемещать данные в любое место, как сообщает «Версия.Инфо».

В продуктах Microsoft появится особая панель, которая должна помочь улучшить конфиденциальность. Чтобы её разработать, задействовали более 1600 инженеров. Многие инструменты и системы также переделали. По словам разработчиков, известно, что люди используют только те технологии, которым могут доверять. Именно поэтому важно повышать конфиденциальность данных, так как это повысит и репутацию компании.