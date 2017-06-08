Pravda-matka: Илон Маск желает запустить свой ресурс для борьбы с фейками в СМИ

Американский инноватор объявил о новом проекте на своей странице в Twitter. Согласно предварительной задумке, названием станет транслитерация русского слова "Правда".

Илон Маск сообщил о намерении запустить особый интернет-сайт, где любой пользователь может поставить собственную оценку достоверности материалов, размещенных на страницах какого-либо СМИ. В итоге аудитория сформирует динамичный рейтинг, демонстрирующий правдивость информационных ресурсов, редакции и отдельно взятых авторов.

Предприниматель хочет, чтобы его Pravda умела самостоятельно фильтровать ботов и выявлять организацию, которая использует "армию" виртуальных пользователей для создания и распространения различных фэйков по сети. Илон Маск предполагает, что принципы работы его сервиса станут средством контроля журналистов и заставят их следить за качеством своей информации.

Чтобы оценить отношение аудитории к этой затее, бизнесмен разместил на Twitter опрос с предложением голосовать "за" или "против" Pravda. Порядка 300 тысяч пользователей поддержали концепцию.

Комментаторы задумались, почему Илон Маск вообще задумался над проблемой фэйков. Некоторые предположили, что предпринимателя утомили слухи о проблемах в его компаниях. Другие считают, что название свидетельствует о недовольстве СМИ в русскоязычных странах.