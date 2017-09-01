Российские поисковики исключают Telegram из результатов запроса

Поисковые интернет-системы "Спутник" и Mail.ru присоединились к борьбе против мессенджера и наладили фильтрацию запрещенных в России ресурсов. Об этом уведомила пресс-служба Роскомнадзора.

По информации ведомства, упомянутые поисковики весьма успешно наладили фильтры и уже исключают Telegram из результатов поисковой выдачи. Такие меры "Спутник" и Mail.ru применили в рамках закона о подключении к федерального государственной информационной системе. Помимо блокируемого в России мессенджера, пользователи могут не увидеть в результатах своих запросов многих других запрещенных сайтов.

В то же время разработчики Google и "Яндекс" ещё не успели реализовать требования ФГИС и лишь тестируют алгоритмы исключения и сопряжения систем. Сотрудники Роскомнадзора консультируют специалистов этих компаний, предоставляют им необходимую техническую информацию и помогают отладить программу автоматической выгрузки.

Представители владеющего "Спутником" "Ростелекома" отметили, что их поисковик присоединился ко ФГИС ещё в прошлом году и одним из первых получил от Роскомнадзора выгрузку с перечнем всех запрещенных интернет-ресурсов. Он наладил фильтрацию практически с момента вступления закона в силу.