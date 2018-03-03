"ВКонтакте" появился бесплатный набор стикеров по сериалу "Ривердэйл"

Пользователям «ВКонтакте» предоставлен новый бесплатный набор стикеров «Ривердэйл». Для получения изображений необходимо во время онлайн-трансляции сериала по каналу «Пятница» отправить специальное эмодзи в группу телеканала в социальной сети.

«Ривердэйл» будет транслироваться в 23:00 по московскому времени. Во время показа сериала появится специальная плашка, на которой будет таймер и эмодзи. Именно его и надо будет отправить в отведённое время. До начала трансляции получить стикеры нельзя, а общее количество наборов ограничено.

Пользователи Сети отметили, что информация, предоставляемая группой телеканала, несколько не соответствует действительности. В комментариях рассказали, что возможность получить стикеры была еще задолго до начала трансляции, а 22 мая многим вообще не потребовалось каких-либо усилий, чтобы добавить набор. Также фанаты сериала «Ривердэйл» отметили, что персонажи на изображениях имеют мало общего с теми, которых они наблюдают на телеэкранах.