Компания Apple снизит стоимость iPhone X Plus и iPhone X mini на $200

В 2018 году разработчики компании Apple планируют представить сразу несколько новых сенсорных мобильных устройств, среди них самыми ожидаемыми новинками стали iPhone X Plus и iPhone X mini. Известно, что корпорация планирует снизить цены на смартфоны, чтобы ускорить их продажи.

Компания Apple создала новую маркетинговую стратегию с целью сделать более доступной выпускаемую продукцию. Потенциальные покупатели смогут купить смартфоны по низкой цене. Изначально произойдет снижение стоимости самого смартфона на $100. Кроме того, в комплектации устройства будет присутствовать быстрая зарядка, это поможет снизить расходы покупателей еще на $75. К тому же, снижение цен коснется также USB-C аксессуаров. По мнению аналитиков компании, данная маркетинговая стратегия увеличит количество продаж новинок.

Помимо этого известно, что компания Apple начала массово производить чипы Apple A12 для новых моделей iPhone. Кроме того, в сети распространилась информация о том, что еще одна новинка от Apple, а именно iPhone SE 2018 по качеству экрана и интерфейсу станет гораздо лучше iPhone X.