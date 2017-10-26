Twitter начал блокировать болгар, приняв их за русских ботов из-за кириллицы

Twitter ведет борьбу с "русскими троллями" и блокирует аккаунты всех пользователей, которые используют в переписке кириллицу. Таким образом начали действовать новые правила, которые социальная сеть ввела после скандала с вмешательством "русских ботов" в американские выборы.

Как стало известно, Twitter начал массово блокировать пользователей из Болгарии, которые и сообщили о произошедшем. Они жалуются на то, что причины бана не обоснованы, якобы их заблокировали за то, что при личной переписке они используют кириллицу. По некоторым данным, Twitter блокирует всех пользователей, которые общаются на кириллице и при этом упоминают названия крупных компаний или сервисов. Именно в этом и заключается борьба соцсети с аккаунтами, которые якобы связаны с Кремлем.

Примечательно, что заблокированный аккаунт можно вернуть при помощи привязки к нему номера телефона, однако даже несмотря на это комментарии пользователя перестают отражаться и становится невозможно отправить сообщение. Таким образом аккаунт пользователя попадает в "теневой бан" и неизвестно, появится ли возможность его разблокировать.