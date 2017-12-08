Американские пользователи Youtube Premium заплатят за подписку в 2,5 раза больше, чем россияне

В магазине приложения App Store для пользователей операционной системы iOS появились цены на платные сервисы YouTube. В частности, речь идет о YouTube Music и YouTube Premium. Для россиян платные услуги месячной подписки обойдутся на 2,5 раза дешевле, чем за них будут платить пользователи из США.

Подписавшись на YouTube Music, пользователь получит возможность слушать музыку и скачивать ее без рекламы. Россиянам месячная подписка на этот сервис обойдется в 229 рублей, в то время как американский аналог можно приобрести по стоимости $10.

Подписка на YouTube Premium российским пользователям обойдется в 249 рублей. Сервис предоставляет доступ к уникальному платному контенту, на котором происходит трансляция видеозаписей, не доступных для обычных пользователей YouTube. Американцам эта подписка обойдется в $12.

Если следовать этим ценам, то платные услуги Youtube будут обходиться американцам в 2,5 раза дороже, чем для россиян. Однако в то же время цена на YouTube Premium в Америке примерно такая же как на подписки других известных сайтов с видеохолдингом, к примеру, Netflix.