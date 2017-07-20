Эксперты из IFAW провели исследования, в ходе которых выявили, что многие пользователи веб-сайтов в интернете незаконно продают редких черепах, слонов, тигров и медведей. Продажа диких животных осуществлялась незаконно в 90% случаев.

Исследование проводилось на сайтах таких стран как Франция, Британия, Россия и Германия. Ученым удалось отыскать 11 700 статей, в которых говорилось о животных, являющихся частью дикой природы, а также больше 5 000 объявлений на различных платформах. Незаконная торговля животными составила 90%.

В 45% случаев браконьеры занимались продажей редких видов черепах, под угрозой также оказались птицы, которые составили 24% от всех незаконных продаж и млекопитающие, которых продавали в 5% случаях. Глава отдела по борьбе с преступностью дикой природы Риккерт Рейннен заявил о том, что дикие животные оказались под угрозой из-за интернета.

Торговля животными постепенно начала заполнять интернет, чтобы любой пользователь мог получить себе любое даже одно из самых редких животных. Кроме того опасность для животных также представляет браконьерство. Статистика показывает, что пользователи российских интернет-порталов очень часто занимаются покупкой лемуров, медведей, тигров и обезьян.