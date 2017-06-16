Россияне успешно провели первые испытания высокоскоростной квантовой связи

В России линию протестировали сотрудники Российского квантового центра при поддержке компании "С-Терра СиЭсПи", создающей криптооборудование. Заказчиком выступил "Газпромбанк".

На современном этапе развития информационных технологий, квантовое шифрование является самым надежным методом защиты данных. В основе концепции лежит превращение ключей в квантовые состояния фотонов. Эти частицы направляются по оптоволоконным линиям связи. При попытке извлечь закодированную информацию, они изменят свое состояние, а отправитель и получатель эти изменения увидят. Ранее российские ученые уже налаживали экспериментальные линии. Однако лишь недавно они смогли вывести технологию на промышленный уровень.

Как рассказал представитель "Газпромбанка" Александр Егоров, сейчас инженерам предстоит распространить устройства распределения квантовых ключей шифрования и объединить их в полноценную инфраструктуру вместе с отечественным оборудованием для криптографии. В скором будущем квантовая защита должна стать доступной для магистральных линий.