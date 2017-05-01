Игровая консоль PlayStation 4 доживает последние дни

Во время выступлениями перед инвесторами, глава компании Sony по игровым разработкам объявил переходе PS4 на завершающую фазу её существования. Он утверждает, что вскоре продажи консоли существенно упадут.

Подразделение корпорации во главе с Джоном Кодера прогнозирует спад продаж PlayStation 4 уже в ближайшие дни. Это ознаменует финал её "жизненного цикла". Джон Кодера отметил, что прибыль останется примерно на прежнем уровне благодаря фирменным сервисам PlayStation Plus.

Предприниматель поспешил успокоить инвесторов. По его предположениям, до 2021 году его подразделение пострадает от единичного падения доходов, однако оно необходимо для дальнейшего прироста средств.

Различные эксперты обращают внимание, что разработчики консолей при подобном падении спроса на их продукцию спешат выпустить следующее поколение. Так аналитик издания Kotaku Джейсон Шрайер пообщался с представителями игровых студий, выпускающих игры на PlayStation 4. Те поделились, что в ближайшие два года выпуск пятого поколения консолей не предвидится. Источники подчеркнули, что планы создателей могут поменяться в зависимости от ситуации на рынке. Принимая во внимание слова Джона Кодера, стоит ожидать выход PlayStation 5 к 2021 году.