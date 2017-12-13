Instagram презентовало полезное обновление

Социальная сеть Instagram представила обновление, в котором появилась возможность скрывать посты отдельных пользователей, не отписываясь от них. Пользователь может скрыть как посты, так и сторис, либо же оба вида нового контента одновременно.

Причём сообщения в Direct, а также уведомления о комментариях или отмеченных фото всё также будут поступать на смартфон. В любой момент можно вернуть настройки на круги своя.

Ранее стало известно о разработке новой функции, с помощью которой любой пользователь сможет отследить, сколько времени он потратил в приложении. Это не первая социальная сеть, которая ввела подобный режим. До этого скрывать новости в своей ленте смогли пользователи Twitter и Facebook. Ранее сообщалось об очередном обновлении приложении, которое предоставит оповещение о просмотренных публикациях пользователя. Сейчас опция проходит этап бета-тестирования и будет запущена по окончании финальной стадии разработки.