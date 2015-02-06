Amazon блокирует аккаунты покупателей, которые часто оформляют возврат средств за покупку

Популярная интернет-компания Amazon начала бороться с мошенниками новым способом. Примечательно, что из-за некоторых покупателей компания несет довольно большие убытки, ежегодно данная сумма достигает 17 миллиардов долларов.

Как стало известно, в компании Amazon появились жесткие правила и теперь она блокирует аккаунты тех покупателей, которые слишком часто оформляют возврат товара. Отмечается, что многие мошенники сначала заказывают товар, а когда он уже находится в пути, примерно через пару дней оформляют возврат. Мало того, что на счет им поступает сумма, которую вернули за покупку, так еще и приходит товар.

Amazon начала вести борьбу с такими мошенниками, однако многие пользователи соцсетей недовольны таким решением. Они начали возмущаться, что многим из них приходят письма с просьбой ознакомиться с новыми правилами оформления возврата, других же система просто банит, их аккаунты оказались заблокированы вместе с историей покупок и отзывами.

В компании отмечают, что скоро все наладят и система начнет распознавать честных покупателей и отличать их от мошенников.