Samsung расширяет количество офисов по разработке искусственного интеллекта

Корпорация Samsung 29 мая в Москве откроет свой центр по исследованию искусственного интеллекта.

Известно, что ещё несколько филиалов увидят свет в Канаде и Великобритании. Учитывая, что прогресс стремительно быстро набирает обороты за счёт технологического прорыва, искусственный интеллект несёт за собой целый ряд перспективных открытий.

Благодаря слаженной командной работе компания успешно сможет расширить штат до тысячи разработчиков за два года по всему земному шару. Для сотрудничества приглашают только профессионалов своего дела, которые готовы вложить в эту работу всю свою жизнь. Особенно будут акцентировать внимание на изучении точных наук.

Samsung планирует создать перспективную платформу искусственного интеллекта, которая глубоко осознаёт вкусы и модель поведения пользователей. Известно, что в России руководителями будут Дмитрий Ветров и Виктор Лемпицкий, которые внесли огромный вклад в развитие российской науки.