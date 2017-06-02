Миллионы британцев имеют претензии к корпорации Google

Английский высокий суд получил коллективную жалобу от обычных граждан. Главной претензией людей является шпионаж за более чем четырьмя миллионами пользователей Великобритании.

Экс-директор компании Which? Ричард Ллойд является главным истцом в этом деле. Мужчина заявляет, что компания Google собирает персональные данные пользователей смартфонов iPhone незаконным путём. Сообщается, что история посещений веб-страниц была собрана в период с августа 2011 по февраль 2012 года.

Это делалось для того, чтобы в дальнейшем произвести рассылку таргетированных рекламных предожений, связанными с имеющимися поисковыми запросами.

Известно, что среди собранных компанией данных имеются: расовая принадлежность, состояние физического и психологического равновесия, взгляды на политический устрой, сексуальная ориентация, статус в социуме, финансовое положение, предпочтения в покупках, а также геолокация пользователей.