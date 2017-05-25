Компания RED презентовала инновационный смартфон

Недавно прошла закрытая презентация фирмы RED, на которой был презентован новый смартфон Hydrogen One.

О данном смартфоне уже давно говорили эксперты в ожидании релиза. Было показано, что в телефоне возможно подключение отдельного фотомодуля, который будет выпущен как отдельное приспособление.

Также произошла революция в плане дисплея – экран будет голографическим. Этот эффект проявляется вследствие установки дополнительного слоя на экране, который направляет свет в разные стороны и изображение становится визуально объёмным.

Также было отмечено, что гаджет обладает возможностью записи виртуального объёмного звука, который проявляется при записи видео. Примеры записи подобного звучания запрещено выкладывать в Интернет, поэтому до определённого времени удостовериться в этом будет невозможно.

Стоимость Hydrogen One будет варьироваться от 1200 долларов, а если брать девайс в титановой окантовке, то стоимость возрастёт ещё на четыреста долларов.