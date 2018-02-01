AT&T выпустила кнопку для торговли в Интернете без подключения к Wi-Fi

Американская телекоммуникационная компания AT&T представила пользователям свою разработку, которая пригодится сторонникам торговли в Интернете.

VistaNews пишет, что устройство LTE-M напоминает аналогичный продукт Amazon Dash и в некотором роде является его копией. Однако разница в деталях всё же отличает две кнопки. Например, LTE-M не требует подключения к сети Wi-Fi, поскольку заведомо работает с сетью от AT&T с тем же названием - LTE-M, что очень удобно для повсеместного использования. А привязка к корзине даст знать, если кто-то заинтересовался товаром.

Кроме того, кнопка, выпущенная AT&T, не имеет чёткого программирования, что позволяет подстроить её под свои требования, чего нет у Amazon. Пожилые люди могут использовать её для покупки лекарств или вызова врача. Но у устройства есть недостатки. Во-первых, цена. Первые 5000 экземпляров продадут за 30 долларов, на остальные цена поднимется на 5 долларов. Также соединение будет прервано после трёх лет использования, или 1500 кликов, завит от того, что случится раньше.