Компания Google хочет видеть основателя Ethereum в своих рядах

Одному из основателей популярной криптовалюты Ethereum Виталику Бутерину предложили работу в крупнейшей интернет-платформе Google.

Мужчина создал опрос в социальной сети Twitter, чтобы узнать мнение подписчиков о целесообразности смены работы. В итоге оказалось, что большинство не поддерживает подобные изменения в жизни Бутерина, так как опасаются девальвации криптовалюты и потери своих финансов.

Компания Google сейчас активно занимается разработкой блокчейна для облачных хранилищ и упорядоченный реестр для сторонних сервисов, которые смогут отправлять и верифицировать свои транзакции. Представители компании подтвердили данные о разработке компанией собственных ноу-хау в области блокчейна, но подробности разглашать не стали. Это было мотивированно тем, что пока не время говорить о дальнейших планах, хотя разработчики в данной сфере имеются, имея определённые успехи. Как, собственно, и во множестве новых разработок.