"Яндекс" и "Сбербанк" создали совместный интернет-магазин

Популярная интернет-платформа «Яндекс» совместно с крупнейшим российским банком «Сбербанк» представили бета-версию сервиса для покупок «Беру».

На данный момент в наличии имеется более двадцати пяти тысяч в разных категориях, начиная от товаров для детей и заканчивая хозяйственными товарами. Сообщается, что в течение нескольких лет количество позиций планируется увеличить до миллиона.

«Беру» предлагает доставку бесплатно при условии, что общая сумма заказа составляет не менее трёх с половиной тысяч рублей. В ином случае доставка курьером обойдётся в 249 рублей, а самовывоз из точки обслуживания – 99 рублей. Отмечается, что китайские аналоги предоставляют бесплатную доставку.

На данный момент проект находится на последнем этапе тестирования, чуть позже она появится в интернет-магазинах Play Market и Apple Store. Официальный релиз сервиса обозначен осенью 2018 года, в дальнейшем планируется привлечение партнёров из других стран, в том числе из КНР.