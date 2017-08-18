Татарстан стал на ступень выше в развитии мобильного покрытия

Новейшее поколение мобильного покрытия 5G было продемонстрировано в Татарстане.

Глава республики Рустам Минниханов совместно с ведущими телефонными операторами лично присутствовали на открытии зоны в Иннополисе, где каждый получит возможность лично опробовать новые возможности, которые открылись для жителей и гостей государства. Президент также отметил, что без развития технологий в двадцать первом веке жизнь невозможна.

Также отмечается, что благодаря сотрудничеству с компанией Huawei, которая поддержала Татарстан на этом поприще, есть возможность наработать базу, которая позволит развиваться разносторонно, в том числе и с технологической точки зрения.

Ранее стало известно о шести полезных функциях операционной системы Android, о которых до недавних пор знали только создатели, разработчики и опытные пользователи. Благодаря этому владельцы смартфонов с разными версиями программного обеспечения смогут продлить жизнь своим телефонам без сервисных точек обслуживания.