Технологи рассказали о важных функциях Android

На днях эксперты в индустрии мобильных операционных систем заявили о малоизвестных функциях Android.

Так, во всех версиях имеется в наличии «вшитый» в систему чёрный список, то есть пользователь не должен загружать стороннее приложение из Google Play. Решается вопрос достаточно просто – необходимо выбрать абонента в контактах и отредактировать его, зайдя в настройки. После этого необходимо включить режим «только голосовая почта» для того, чтобы абонент не смог дозвониться.

Также многие пользователи недовольны многократными уведомлениями от приложения, но их также можно отключить в настройках. Помимо этого, имеется удобный способ появления верхней шторки –для её полного появления нужно смахнуть вниз по экрану двумя пальцами.

Четвёртой полезной функцией является наличие мини-игр, которые индивидуальны для каждой версии Android. Для активации нужно найти строку «О телефоне» и нажать на поле «Версия Android» и после появления символа нужно несколько раз нажать на экран и и зажать символ. Ещё одним полезным решением является энергосбережение телефона, о котором мало кто знал. Оказалось, что если на фоновую заставку поставить чёрный фон, время потребления батареи увеличивается.

И последняя малоизвестная функция – это наличие гостевого режима. Если пользователь опасается, что его данные увидят другие, достаточно добавить пользователя в функции «Гостевой режим».