Тысячи детей оказались в опасности из-за приложения для отслеживания их действий в соцсетях

Эксперты обнаружили уязвимость в приложении TeenSafe, которое позволяет родителям отслеживать действия своего ребенка в соцсетях и мессенджерах. Теперь в свободном доступе могут оказать данные нескольких тысяч детей и родителей.

Как рассказали специалисты, в приложении TeenSafe замечена серьезная уязвимость, которая может угрожать нескольким тысячам детей, чьи родители используют данный сервис. Удалось выяснить, что размещенные на облачном хранилище сервисы приложения никак не защищены, несмотря на то, что на одном их них хранится более 10 тысяч записей в базе данных, включая электронные письма для регистрации.

На втором сервисе хранится вся информация об именах смартфонов, незашифрованные пароли от Apple ID и уникальные идентификаторы. Эксперты отмечают, что благодаря этому, теперь не только у родителей имеется возможность следить за своими детьми, но и хакеры. Кроме того, они могут получить доступ к гаджету ребенка, просмотреть его переписку в соцсетях, историю звонков и даже поисковые запросы в браузере.