Неофициальный девиз «Не будь злом» впервые за 18 лет исчез из Google

Как известно, раньше этот лозунг был записан в кодексе поведения компании, в основном им пользовались сотрудники компании для того, чтобы не нарушать закон и человеческие права и создавать благоприятную обстановку в офисе, однако в обновленной версии кодекса, который вышел 4 мая, его больше нет.

Девиз «Не будь злом» в 2000 году придумал один из инженеров Google Пол Бакхейт. Однако в 2015 году Google стал частью холдинга Alphabet, который использует девиз «Делай правильные вещи». С тех пор «Не будь злом» стал неофициальным девизом Google, но продолжал распространяться между сотрудниками.

Старая версия кодекса поведения упоминает об этом лозунге несколько раз, однако в новой версии его удалили почти везде и оставили только одно упоминание о нем в конце кодекса, где говорится, что не стоит забывать о том, что нельзя быть злом и если по вашему мнению что-то идет не так, просто нужно сказать об этом.

Никто из компании Google пока что не дает никаких комментариев по этому поводу. Как известно, девиз «Не будь злом» был очень важен для корпоративной культуры Google и занимал не последнее место. Сотрудники также подчеркнули, что вариация этой фразы была использована как пароль для Wi-Fi в главном офисе компании.