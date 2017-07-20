Криптовалюта Ethereum страдает от дополнительной нагрузки на сеть из-за игр с креветками и наркотиками

На сайте известной криптовалюты появилось 2 приложения, которые стали довольно-таки популярными. Речь идет об играх Ether Cartel и Ether Shrimp Farm, пользователи которых зарабатывают криптовалюту на производстве виртуальных креветок или наркотиков. Однако из-за игр появилась большая нагрузка на сеть, которую заметили разъяренные пользователи. Некоторые из них заявляют о том, что эти игры – не просто безобидное развлечение. Они буквально-таки разрушают Ethereum.

Известно, что в сети Ethereum уже были подобного рода игры. Первой из таких стала игра Cryptokitties. Буквально за одну неделю после того как ее запустили она заняла 11% транзакций. Отмечается, что пользователи приложения вложились в заработок на криптокотятах на сумму около $3 миллионов. Специалисты из компании Bitcoin считают, что эти игры хоть и не стали дл Ethereum настолько фатальными как криптокотята, но все же оказали на систему большое влияние.

Напомним, что Ethereum является конкурентом Bitcoin, однако сейчас она немного отстает от популярности этой криптовалюты. Состоянием на сегодняшний день капитализация Ethereum составляет $70,7 миллиарда.