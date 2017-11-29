«Из безумца в звезду»: Создатели новых «Мстителей» раскрыли секреты перевоплощения Таноса

Фильм «Мстители: Война бесконечности» поразил аудиторию харизматичностью главного злодея – Таноса. Создатели картины раскрыли секреты его перевоплощения.

По словам специалиста по визуальным эффектам в фильме, большую роль в этом сыграло применение новейших технологий. В компании Digital Domain создали двухступенчатую систему для обработки лица: Masquerade и Direct Drive, как сообщает «Версия.Инфо». Это позволило поднять анимацию у первоначально именно цифрового злодея Таноса на высочайший уровень.

Система контактировала и с лицом актёра, выполняя захват движений с помощью камеры, установленной на шлеме. Далее Direct Drive собирает эти данные и уже сопоставляет их в алгоритме конкретно для персонажа. Создатели отметили, что в картине «Мстители: Войны бесконечности» Танос был внешне доработанным, отличавшимся от того, каким его видели в других фильмах и комиксах.